保時捷跑車的後照鏡遭人砸毀，車身也有多處刮痕。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

北市一名24歲林姓男子，日前在路邊看到一輛保時捷跑車，便與跑車合照並PO在自己的IG炫耀，不料，車主發現後質問林男，林男竟惱羞成怒，偷偷搞起破壞，將跑車的後照鏡砸毀、將車牌偷走。警方獲報後，17日迅速將林男查緝到案。

警方起獲遭竊的車牌。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

北市警信義分局五分埔派出所，15日上午9時許接獲報案，指忠孝東路五段巷內有一輛跑車遭人毀損，巡邏員警到場發現，一輛停放在路邊的保時捷後照鏡等處遭人破壞毀損，後車牌也被拆卸拔除。

與保時捷合照炫富遭戳破 男子怒砸後照鏡拔車牌

保時捷跑車的後照鏡遭人砸毀，車身也有多處刮痕。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

28歲車主向警方表示，13日他在網路上發現有一名陌生男子擅自與他的跑車合照，並PO在其IG炫耀，他以通訊軟體私下質問對方，雙方因而發生口角糾紛，懷疑是因此遭人挾怨報復，並針對車輛毀損及車牌遭竊提出毀損及竊盜告訴。

保時捷的後車牌也遭人拔除。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

警方調閱周邊監視器後，火速鎖定林男涉有重嫌，被害車主也一眼認出林男就是跟他發生口角糾紛的男子，警方今日將林男查緝到案，林男坦承毀損車輛及竊取車牌以報復車主，並起獲遭竊車牌一面，全案詢後，依毀損及竊盜罪嫌函送法辦。