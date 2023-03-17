胸腔科醫師蘇一峰分享，最近收到一封匿名投訴公文急件，導致他必須要停診20分鐘處理，使得一票患者只能在外面苦等，其中有一位胸痛的中年男子也在等待的行列中，後來替該患者檢查發現是「不穩定心絞痛」，立刻將其轉去急診治療，也忍不住痛批亂投訴的人，若患者不幸出事，這些投訴的人可以負責嗎？

蘇一峰今在臉書上分享，看門診的時候，突然接到匿名投訴的公文，為了處理這個投訴公文，他只好放下門診的病人，花了20分鐘才處理完，而10多位門診患者就只能在外面苦等，最可惡的是當天還有一位是重症患者，看診之後直接被轉到急診處理。

蘇一峰不滿地說，無理的匿名投訴不只干擾醫師，也會讓病人的權益受損，甚至有可能導致重症病人的治療受影響。

蘇一峰表示，在他處理投訴公文的時候，門診外面有一個中年男子因為胸痛的問題在等待看診，苦等了20多分鐘，好不容易進入診間檢查，發現患者罹患「不穩定心絞痛」，只能立刻安排對方到急診治療。就是因為無聊的匿名投訴，導致這20幾分鐘被浪費，若患者不幸出事了，這些匿名投訴的人可以負責嗎？