淡水警分局路遇違規擺放的看板，上前查身分發現是一名被高雄地檢署通緝的47歲陳姓通緝犯，員警在檢查陳男的隨身物品時竟發現他的寵物蜥蜴，最後警方也協助聯繫他的友人協助帶回安置照顧，讓陳男可以安心入監服刑。

本月15日上午8點，淡水警分局中正路派出所警員張詩永、王千華在巡邏時邏經過後州路一段，發現在路口人行道上有一名男子違規擺放建商廣告看板。上前盤查身分后發現，該男子竟是遭高雄地檢署發布的陳姓詐欺通緝犯。

陳男爲了躲避警方緝查，從高雄獨自北漂到台北，平時靠打臨工維生，因爲沒有固定住所，就以公園、車站爲家。不曾想竟因爲違規擺設廣告看板被員警取締，通緝犯的身分被意外曝光。

陳男在被逮捕時，除了隨身行李，手裏還緊緊抓著一隻塑膠袋，面對警方的詢問陳男淡定回應說：「裡面是我飼養的寵物！」打開袋子查看後發現，寵物竟是一隻全身通紅的「蜥蜴」，在場員警頓時傻眼。

據了解，陳男在躲避警方通緝的這段時間，與這隻名叫「美美」的鬃獅蜥相依為命，當知道要入監服刑3個月時，不禁擔心牠沒人照顧，警方只好協助連繫他的友人帶回安置照顧。

淡水警分局表示，法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法，也提醒民眾如果有司法案件收到法院傳票時，務必依指定庭期到案，以免遭到通緝，成為警方查緝的對象。