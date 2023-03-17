不過，受制美歐銀行營運風險、大陸需求復甦進度落後疑慮干擾，布蘭特原油跌破80美元，拖累買盤縮手觀望，五大泛用樹脂現貨報價悉數拉回整理，PVC下挫35美元，PE、PP走跌10～20美元，ABS、PS下滑5美元。

台塑認為，PE雖有大陸新產陸續投產（HDPE及LLDPE各110萬噸），惟步入HDPE包裝材及管材、LLDPE農膜及帆布需求旺季，加上乙烯成本上漲支撐，後市看漲。

EVA因下游光伏組件廠獲利回升，需求增加，光伏料行情上漲，加上歐美通膨減緩及大陸疫情解封，終端需求逐漸提升，且進入鞋材傳統旺季，需求、價格可望持續提升。

廠商表示，俄烏戰爭能源價格高漲，歐洲太陽能需求可望延續。大陸十四五太陽能裝機規劃今年目標90GW，較2022年增加15GW，預期整體訂單增加10～30％，有助長期營運持穩推進。

台塑兩岸EVA產能達34萬噸。台聚、亞聚LDPE／EVA年產均為15萬噸；大陸古雷30萬噸EVA裝置主攻大陸，台聚與亞聚也以70％比30％合資投資EVA銷售公司。

華夏（1305）指出，印度部分PVC廠因VCM供應不足而減產，旺季結束前PVC供應缺口仍有賴進口補充，而大陸電石法PVC業者仍處虧損、PVC剛性需求仍在，對亞洲PVC行情有一定支撐。第一季亞洲PVC供需尚可平衡，美國三月起PVC歲修規劃多，有助PVC行情持穩復甦。