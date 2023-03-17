針對2023年第一季，台翰仍對於東南亞需求保持謹慎樂觀態度，更加著重工廠管理、新技術應用等面向，以應對客戶在地生產的需求，同步持續增加越南、菲律賓生產基地的產能配置及產線規劃，另一方面，台翰仍不斷提升東莞模具中心技術能力及量產品質，並積極深化全球業務接單表現，助力公司整體訂單能見度大幅提升。

台翰2022年全年合併營收達26.69億元，大幅年增27.99％，受惠集團持續深化旗下客戶拉貨表現，挹注多功能印表機／事務機、投影機、視訊設備等機殼產品出貨表現快速提升，加上，集團強化整體費用、成本控管力道，帶動2022年全年稅後純益達1.58億元、每股稅後純益2.05元，分別較去年同期成長104.79％、105％，並雙雙登上歷年同期次高紀錄。

台翰強調，受惠既有印表機／事務機、投影機等產業客戶持續保持良好拉貨力道，加上全球知名電腦週邊裝置品牌新客戶對於視訊系統設備機殼的拉貨力道明顯增溫，皆係推升全年塑膠射出成型業務整體銷售金額，且2022年全年更是大幅年增約30％，有效挹注集團成長動能。

台翰指出，集團透過高度客製化技術能力，持續開發高附加價值產品，隨著複雜度較高的新機種，創造整體產品銷售組合優化，並積極深化旗下越南、菲律賓、中國東莞等生產基地整體產能稼動率，推升去年全年毛利率、營益率、稅後淨利率分別達17.6％、9.22％、5.91％，相較去年同期繳出三率三升成績單。

獲利重返成長，台翰經董事會決議通過2022年盈餘分配，2022年擬以盈餘配發每股0.41元現金股利，股利配發率達20％，以17日收盤價計算，隱含現金殖利率約1.44％。