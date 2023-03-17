普丁先前已表明 會在春天邀習近平訪俄

中國大陸外交部周五說，國家主席習近平在訪俄時，會和俄羅斯總統普丁就主要國際和區域議題交換意見。而這將是俄羅斯攻打烏克蘭後，習近平首度訪問莫斯科。

據路透和CNN新聞網報導，中國外交部發言人汪文斌在例行新聞簡報中說，習3月20-22日訪俄的目標在於加強雙邊信任。

而據美聯社報導，這顯然是對普丁表達支持。克宮周五也宣布了這項訪問，說這是普丁提出的邀請，而雙方將討論進一步發展中俄全面夥伴關係和戰略互動。此外，他們也將在國際背景下，交換加深中俄合作的看法。

同時聲明還說，兩人將簽署「重要的雙邊文件」。北京雖然說，應該尊重所有國家的主權和領土完整，但自從俄羅斯攻烏以來，始終不願譴責莫斯科，先前甚至強調中俄友誼「無上限」。此外，北京也譴責西方制裁，並指控北約（NATO）和美國挑釁俄羅斯。

雖然北京想要扮演中立角色，以斡旋俄烏和平，但由於和莫斯科走得愈來愈近，而受到西方國家懷疑。