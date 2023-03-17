當喜歡上一個人時，有的人會因介意旁人眼光而萌生放棄的念頭，但《摘星工廠》運勢專欄指出，射手座、雙子座、水瓶座即使別人不看好，他們也絕對不會放在心上，只要認定了就會大膽追求。

▍射手座

射手座非常有個性，對自己一直是自信滿滿，不管身邊人如何評價自己的對象，他們絕不會放在心上，便會按照真實心意來大膽追求。緣分稍縱即逝，射手座不會顧慮那麼多，愛就愛，馬上要告白。

▍雙子座

雙子座一向活得很自我，在追求愛這件事上也是如此，只要我喜歡，有什麼不可以的他們，凡事自己做主，不喜歡被人評論，如有人插手干涉自己的感情，雙子座會馬上站出來反對，喜歡的人既然已經明確了，那還有什麼好猶豫的，直接追求就是了。

▍水瓶座

水瓶座一向特立獨行，他們的愛情宣言就是我的愛情我做主，誰也左右不了，嘴上這麼說，行動也會這麼做，不管旁人是否支持，水瓶座不會在意別人的看法，而是聽從內心的聲音，喜歡就去追，有什麼好顧慮的，幸福掌握在自己手中，為何要去在意那些不相干的人的看法。