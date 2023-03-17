客委會副主委周江杰（左三）自承才到客委會服務不到50天，現階段就是把當下工作做好。（邱立雅攝）

新竹縣一向是民進黨艱困選區，對於明年立委選舉將推派誰來出戰，地方黨部相當著急，也試圖透過喊話向中央舉薦客委會副主委周江杰，以及早應戰。不過17日出席紙風車劇團演出的周江杰則表示，自己才到任不到50天，現階段還是做好客委會工作，對於是否再戰新竹縣，顯得興趣缺缺。

外界關注民進黨在新竹縣立委及總統選戰布局，周江杰表示，中央黨部在本周才完成總統登記，下周展開各選區立委登記，新竹縣屬艱困選區，應該會採徵召模式運作。至於是否有可能接受黨中央徵召？周江杰表示，未來發生的事情現在無法回答，且中央未徵詢他意見。

不過周江杰也透露，剛到客委會服務時，黨中央確實有向他了解未來在立委及總統選戰上的布局情況，但他仍以「現在做好客委會事情為第一要務」來回應。

民進黨新竹縣地方黨部已針對立委人選至少召開兩次會議，縣內有哪些人才可舉薦？周江杰表示黨內人才濟濟，很多人願意承擔任務，相信縣黨部也會充分徵詢有志者意見。目前新竹縣黨公職人數持續增加，也有深耕在地的連任議員，但黨中央針對艱困選需還沒展開徵詢工作，只要是大家推薦的人選，他個人一定選力支持。