睡眠問題成爲了現代人的通病，睡不好不僅影響第二天的生活，長期失眠還會引發各種健康問題。今天3月17日是2023年世界睡眠日，這是世界睡眠醫學學會從2008年發起的年度活動。衛生福利部八里療養院藥師羅月霞指出，失眠問題雖然可以藉由運動飲食等問題得到改善，但仍有部分人還是須要藥物的幫助。

羅月霞表示，八里療養院常用的安眠藥主要成分有benzodiazepines(BZDs，苯二氮平類)和nonbenzodiazepine(非苯二氮平類)這兩大類藥， BZDs苯二氮平類的藥物除了鎮靜安眠外，臨床上也用於焦慮或癲癇病人，Non-BZDs非苯二氮平類的藥品則單純為助眠使用。

其中，BZDs苯二氮平類藥物根據時間長短被分爲短效、中效和長效藥。短效藥是指藥物半衰期小於6小時，基本上這類藥物可以較快入睡，隔天也較不會有殘留嗜睡問題，但突然停藥會帶來反彈失眠，也可能因爲作用時間不夠長導致中途醒來，值得一提的是，使用一段時間后，短效性BZDs的安眠療效可能會降低。

中效的半衰期為6-24小時，長效藥的半衰期則大於24小時，這兩類藥物雖可維持睡眠並減少睡眠中斷，但常見隔天殘留的鎮靜作用會導致嗜睡或頭暈，尤其是對藥品代謝能力較差的老年人或虛弱病人，使用此類安眠藥很容易導致跌倒等問題。

相比之下，Non-BZDs非苯二氮平類的藥品作用快、半衰期短，可快速誘導睡眠、縮短入睡時間，較不會改變睡眠週期。但是也有副作用，如頭昏、腸胃不適、失憶、夢遊等，甚至有部分使用者出現失憶症狀，甚至發生複雜性睡眠行為（夢游或在未完全清醒的情況下從事其他活動），醫生建議有使用此類藥品的患者請盡速回診並停止使用該類藥品。

另外，羅月霞藥師還提醒民眾，使用藥物若出現身體不適症狀，皆應盡速安排回診並告知主治醫師調整用藥。