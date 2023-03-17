今日協調會氣氛一度緊張，儘管中油與廠商現場加碼，補助每艘漁船金額提高至8萬元，漁民仍氣憤不平、無法接受。（蔡明亘攝）

漁民在永安漁港路邊掛上白色布條，寫上「我要活下去」表達抗議訴求。（蔡明亘攝）

中油第三天然氣接收站外推工程，桃園市永安漁港漁民控訴影響生計，近期歷經多次協調與出海抗爭，中油今在協調會祭出2期補償方案，包括每艘漁船的補償金、租用當地漁船作警戒和交通船、定期替永安漁港疏浚等。但漁民不埋單，認為工程施作導致出海捕魚要繞道，油耗大增，更提出該開始討論未來三接營運期的回饋機制。中油回應，漁民認為金額不足會再帶回研議，營運期間補償則會於2個月內開會協商。

中油表示，三接外推工程回饋地方工作依約由施工廠商執行，原補償方案已補助每艘漁船6年12萬元的補償金，租用漁會的漁船作為警戒船與交通船，並給付相關行政管理費等，近日研議漁民訴求後，施工團隊釋出善意，針對外推工程預計延長的工期2年9個月，提出2期補償方案。

中油說明，將比照原協議計算原則，再補助每艘漁船3年6萬元補償費，並持續聘請當地漁船作交通船與警界船，1年各100艘次並按月結算，另再補助漁會行政管理費。此外，已獲桃市府同意於今年至2028年，每年4至9月間持續協助永安漁港清淤，並加強藻礁環境保護膜布設。

不過，協調會現場漁民對補償方案相當不滿意，張姓漁民指出，因三接工程外推，每次出海捕魚都得繞道，一年油費恐怕就要10萬元，怒嗆中油讓漁民的生命財產安全受威脅，搞得大家民不聊生，更在現場高喊「中油鴨霸！抗議！」會中也有漁民提出，捕撈吻仔魚季節將至，盼三接工作船別越界，擔心又發生絞網事件，而日後三接開始營運後，又要該如何補償漁民，相關機制也該開始討論。

今協調會中，氣氛一度緊張，儘管中油與廠商現場加碼，補助每艘漁船金額提高至8萬元，漁民仍氣憤不平、無法接受。立委黃世杰、立委魯明哲和呂玉玲服務團隊以及市議員陳睿生都到場關心。黃世杰強調，施工期間與未來營運期間的補償應分開來談較清楚，漁民今對補償金額不買單，希望中油持續好好溝通協調，另營運後的補償，則盼於2個月內開會協商，盡快展開討論。

中油液化天然氣工程處長黃榮裕表示，針對漁民意見，今提出正面回應，施工期間的2期補償目前漁民無法接受，會將意見帶回，並與廠商共同精算相關花費，擇日再和與民協商。至於日後營運期間的補償機制與相關航道規範，因涉及公司內其他單位，同樣帶回研議。黃榮裕強調，中油在三接開發過程一定會做好環境保護，並和漁民、居民妥善溝通協調。