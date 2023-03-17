早洩是男人的惡夢，究竟撐過多久才不算早洩？對此，台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩表示，只要插入行為的持續時間少於3分鐘就算，如若發生早洩問題，建議可以透過4種方式改善。

戴定恩在臉書粉專發文指出，早洩是男性常見的性問題之一，其定義是插入行為的持續時間少於3分鐘，也是造成性生活困擾和心理壓力的主要原因，建議嘗試藥物治療、延遲訓練、心理諮商或戴保險套進行改善，千萬不要因為害羞而錯失治療機會。

▍藥物治療

許多藥物可以改善早洩問題，例如局部麻醉劑和荷爾蒙治療等，這些藥物可以減緩陰莖對刺激的反應，延長性交時間，但藥物可能有副作用，建議諮詢過醫師再做決定。

▍延遲訓練

這是一種常見的非藥物治療方法，通常包括透過自我刺激、壓迫技巧和肌肉控制等方式，來掌握陰莖的刺激和射精的時機。延遲訓練有助於更好地控制射精的時機，延長性交時間。

▍心理諮商

早洩往往是心理因素造成的，例如焦慮、壓力和自我懷疑等。心理諮商可以協助患者發現及處理這些問題，並在性行為中放鬆身心。

▍戴保險套

戴保險套可以有效降低敏感程度，由於其阻絕了陰莖與陰道的直接接觸，也能減低感染性傳染病的機率。