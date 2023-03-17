美中衝突持續，東南亞國家越南成為受惠的國家之一，根據外媒報導，越南將在下周迎來「史上最大規模」美國企業考察團，討論投資和銷售機會。

根據《路透》看到的一份名單，美國包括國防、製藥和科技公司在內的50多家公司，將參加美國商業代表團前往越南考察，參與公司赫赫有名，像是SpaceX、Netflix以及波音等。

上述情況顯示美國企業對參訪越南的高度興趣，越南正受惠美中貿易摩擦、企業將供應鏈移出中國的趨勢。報導提到，越南擁有約1億人口，該國中產階級正在壯大，消費市場也在快速成長。

美國-東協商務委員會越南首席代表Vu Tu Thanh指出，這次越南將迎來有史以來最大規模的考察團。他透露，參加商務考察團的多數公司，在越南已經有業務或生產基地，像是蘋果、可口可樂和百事可樂等，有些企業還計畫擴大生產。

除了越南外，近年印度也成為美中角力下的受惠國，路透先前報導，西方國家現在比過往更迫切地希望將印度拉進自己的陣營，像是美國財政部長葉倫（Janet Yellen）2月前往印度參加G20財長會議，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也在3月訪問印度，尋求加強美印科技合作，進一步圍堵中國晶片發展。