金門二膽島上兵漂陸事件，引發各界關注軍紀不彰議題，台灣高檢署日前舉行檢察長會議，全國一、二審檢察首長另與國防部舉行業務聯繫會議研商，雙方針對檢察官偵辦軍人涉法案件，如何兼顧軍紀維護及部隊管理，以確保國家安全等議題交換意見。

法務部表示，自軍事審判法修法後，2014年起軍事案件移由司法機關辦理，而為促進檢察機關與軍事機關相互瞭解及業務交流，尤其是針對檢察官偵辦軍人涉法案件，如何兼顧軍紀維護及部隊管理。法務部及國防部均非常重視，自2018年起由國防部及台灣高檢署輪流辦理「檢察機關與軍事機關業務聯繫會議」，藉以建立雙方常態性溝通交流機制。

今年業務聯繫會議輪由國防部主辦，法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝及全國一、二審檢察長與會。會中邢泰釗表示，偵辦國安案件需持續蒐證，抽絲剝繭，嚴守偵查不公開原則，並加強各機關橫向協調與縱向整合，偵查與預防併重，以維護整體國家安全。聯繫會議次日上午，蔡清祥、邢泰釗及全國檢察長赴屏東三軍聯訓基地觀摩「三軍聯合作戰訓練」。

另台高檢署舉辦檢察長會議，會中各地檢察署檢察長，分別就詐欺、掃黑、緝毒等政府當前重要刑事政策，提出專題報告，蔡清祥期勉各檢察長應帶領所屬檢察官強力掃黑、緝毒及打詐；更應以主動積極的態度，拿出具體策進作為，並思考各項精進查緝作為，以回應民眾對治安及司法之殷切期待。

會中邢泰也分析目前治安問題，認為應結合檢警調專業能力，針對當前不法犯罪組織，有系統、有計畫，同步、分波進行重點偵辦。

為此，最高檢察署已於上月中旬，召集台高檢署、刑事警察局、調查局成立「掃黑行動聯繫平台」，制訂掃黑策略方向為「1.規（規劃）、2.盤（盤點）、3.列（列管）、4.調（調查）、5.宣（宣導）」；並規劃分波執行期程，列管盤點相關組織案件，務求有效查辦組織犯罪，共同維護社會治安。