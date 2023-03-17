吳姓姊妹父親過世後留下房產、股票遺產4263萬多元，姊妹倆積欠遺產稅及滯納金183萬多元，行政執行署台北分署受託變賣遺產中的上市科技公司股票抵稅，結果因拍賣時正值該股價低點，間接導致姊妹倆損失股票差價。

台北分署表示，吳姓姊妹父親過世後留下遺產，經台北國稅局核定有4263萬餘元，減去免稅額及扣除額後，應該繳納166萬餘元的遺產稅，但卻未按時繳納，遭國稅局移送台北分署執行。

由於移送執行時再加計滯納金，致姊妹倆欠繳的遺產稅總額已達到183萬餘元，吳姓姊妹父親遺留財產，除了有座落於北市中正區蛋黃區的房地外，尚有數家上市、櫃公司股票。執行人員因股票執行即可清償欠稅，遂於去年10月25日核發執行命令扣押，並去年12月27日賣出股票抵償欠稅。

不過，台北分署透露，由於股票拍賣時的價格，對比當今價格，剛好是在波段的低點，姊妹倆間接受到價差損失。倘若吳姓姊妹能自行繳納，即可避免父親股票被賣在低點。