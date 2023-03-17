中市瑪莎拉蒂案一審依殺人未遂、傷害及強制等罪判主嫌張敦量徒刑9年，李韋霖、陳勁豪各4年8月。全案目前在上訴期間，經家屬請求，檢方提起上訴，理由為原審未依《兒少年法》加重其刑，張兇狠殘暴、幾無人性，李、陳應改論共同殺人未遂罪，3人量刑過輕。台中地院今天開庭提訊張敦量，張再度請求交保，法官諭知還押候核辦。

中市瑪莎拉蒂案，張敦量、李韋霖及陳勁豪2021年11月7日凌晨共乘瑪莎拉蒂名車，與宋姓男大學生駕駛的小客車發生擦撞行車糾紛，3人將宋毆打成重傷，台中地院今年3月1日以張犯殺人未遂、強制罪2罪判刑9年；李及陳犯傷害致重傷害及強制罪，各判4年8月。

對於一審判決，宋母回應媒體時表示，張判9年刑期不是很夠，她的理解應該是10年以上，至於其他2人則沒意見強調，被告一年多來，沒有任何負責行為，也沒要談和解，又一直送鑑定，她覺得被耍得團團轉，深感不滿及生氣。

台中檢方昨天下午提起上訴，上訴理由為張、李及陳3人共犯強制罪，原審均未依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑，顯有違誤，且張手段兇狠殘暴，幾無人性，完全視人命於無物；李、陳應改論共同殺人未遂罪，原審對3名被告量刑過輕。

張敦量自2021年12月24日遭羈押，6度延押至今已近1年3月，將於3月23日羈押期滿，台中地院法官今天開庭提訊張敦量，諭知檢方提起上訴，張再度請求交保，法官諭知候核辦，訊後還押。