群益投信表示，瑞士信貸是以投資銀行與資產管理為主體的銀行，對於一般消費者或是存款戶影響不大。此外，瑞士信貸過去2年即有資產管理不佳紀錄，因此股價遠差於歐洲同業，發生此次事件並非不可預期。

由於瑞士信貸經營問題自去年以來即已逐步浮現，公司亦展開調整及組織重組，金融市場及監理機關對瑞士信貸已有一定了解及反應，基本上瑞士信貸財報仍符合GAAP美國一般公認原則，而大股東不再注資是因其風險考量，不意謂瑞士信貸必然倒閉。

此外，瑞士信貸資本適足率仍符合監管要求，加上瑞士中央銀行已表示瑞士信貸的資本及流動性符合規定，瑞士信貸已成功向瑞士央行借款500億瑞郎（約新台幣1.64兆元）「止血」，穩固投資者信心，因此投資人無須過度恐慌。

觀察138檔台股基金今年來績效表現，共有113檔打敗大盤，平均漲幅11.96％勝過大盤8.84％。進一步觀察單檔基金表現，以群益奧斯卡基金上漲22.29％最出色。整體而言，市場氣氛有再度轉守情形，由於長線重返多頭可期、但個股波動劇烈，建議以台股基金介入為宜。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，在金融市場黑天鵝事件後，台股將回歸基本面，IMF針對主要經濟體2023成長率持續下修，通膨見頂開始滑落下，預期可望在今年看到景氣落底。無論是貨幣環境或是基本面，歷史經驗均顯示股市底部很有機會落在上半年。

杜欣霈指出，在美國銀行業風暴與瑞士信貸危機發生後，美國暴力升息機率已大幅下降，中期在基本面回升的情況下，股市仍可望在上半年築底完成後開始往多頭發展；台股長線重返多頭看法仍不變，但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同，應慎選標的產業及族群。

杜欣霈預期，今年類股間表現落差將頗大，建議留意成長型產業及類股並長線投資，看好產業如半導體先進製程、規格提升的IC設計、矽智財、車用電子及雲端伺服器，中國大陸解封及台灣內需相關，以及儲能、電子書、元宇宙等新應用。