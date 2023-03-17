交通部次長胡湘麟會晤謝國樑談基捷爭議 會前先吃點心握手

有關基隆捷運經費爭議，17日下午2時經濟部次長胡湘麟到基隆市政府與市長謝國樑溝通。謝國樑於會前受訪表示，軌道建設是長久的計畫，目前經費基隆要負擔真的比較吃力，希望交通部大力協助。胡湘麟則表示，今天會來向市府說明預算增加的歷程，也來了解基隆市對經費的想法，雙方一起來探討解方。

謝國樑會前與胡湘麟互相握手、吃基隆特產點心，希望會談能成功。謝國樑會前說，他上午有在節目中表示，17.7億的數字基隆市政府是可以接受，當然希望把基隆捷運建設起來，但經費要合理一點，否則對基隆負擔太大。

謝國樑說，希望交通部和中央能盡量幫忙基隆市，基隆市一定拿出誠意會配合。但謝認為，做任何事情都要講道理，今天他一定也會講理。而軌道建設是長久的計畫，希望未來的計畫時間可以拉長，像是延長緩款期等方案，這些需求今天會向交通部報告，也希望交通部大力協助。

胡湘麟表示，基隆捷運計畫是推動多年的成果，經費增加也有它的歷程，今天會和市長說明細節，也同時了解基隆市對經費的想法，一起來探討如何把問題解決，完成建設目標。

有關補助部分，胡湘麟補充，基隆捷運若以三級財政補助，目前中央可以負擔到84％，這是目前估算出來的，政府整個機制是按照這個作業在走，新北、台北都是如此。