美國的銀行頻爆雷，自家人先落跑！在矽谷銀行（SVB）倒閉前，執行長貝克爾（Greg Becker）拋售360萬美元（約台幣1.11億元）公司股票，與此同時，第一共和銀行（First Republic Bank）高層也拚命賣股逃命，套現1200萬美元（約台幣3.7億元）。

華爾街日報報導，據最新披露文件顯示，今年以來，第一共和銀行高層瘋狂拋售持股，共賣出價值1200萬美元股票，平均價格為每股130美元。16日股價只剩下34.27美元，該行內部人出手價比股神還神。

第一共和銀行執行主席James Herbert在1、2月狂賣450萬美元股票，兩次出售他所持股份的7%和5%；該行私人財富管理總裁Robert Thornton於今年1月18日，砍掉73%股票，套現350萬美元。

第一共和銀行執行長Michael Roffler在去年11月拋售價值130萬美元股票後，又於今年1月套現100萬美元；該行首席信貸長David Lichtman今年賣股3次，累計出售250萬美元的股票，他在去年底兩次出脫250萬美元股票，目前持股所剩無幾。

值得注意的是，Lichtman最後一次股票拋售是在3月6日，隔了2天，也就是3月8日，矽谷銀行披露虧損18億美元，引發大規模銀行擠兌，導致矽銀破產。

在矽谷銀行倒閉後，以財富管理為主要業務之一的第一共和銀行也爆發擠兌，國際知名信評機構標普、惠譽15日將第一共和銀行信用評級砍至垃圾等級，當日股價重挫21%至31.16美元，創10年新低。

周四（16日）美國 11 家大型銀行共同注資300億美元，幫助第一共和銀行度過難關，帶動股價上漲9.98%，收在34.27美元。