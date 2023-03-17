近日高屏地區爆發水資源爭議，高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米等人同台出席「2023南方治理平台首長會議」，並對水資源問題提出討論，針對水利署南水局未知會地方政府就偷襲鑿井，周春米認為，地方有責任協助抗旱，但希望提前告知相關資訊。陳其邁則感謝屏東、水利署給予支援。

「2023南方治理平台首長會議」17日重啟舉辦，包括陳其邁、周春米、台南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠等南部6縣市首長都前往共襄盛舉，他們針對淨零碳排、廢棄物處理、通勤月票、捷運路網及水資源等議題相互討論，希望以跨縣市互惠方式及合作機制，強化大南方區域治理成效及提昇平台城市競爭力。

其中，南水局在未告知地方的情況下就自行鑿井，讓周春米16日怒斥「偷襲！」並要求水井及輸水管工程全面停工，水利署長賴建信17日拜會屏縣府並道歉，水利署也承諾將暫緩施工。

周春米表示，600天沒有下大雨，大家都非常緊張，中央也成立旱災應變中心共同抗旱，水資源調度是區域共享，不過屏東是國家糧倉，希望顧及屏東農業灌溉用水需求，至於水利署南水局在未通知屏東縣政府的情況下就自行鑿井，她們已向水利署進行相關確認與要求，目前會先停工，後續水監測確認地下水及用水安全無虞，會配合中央共同抗旱。

周春米指出，抗旱是中央與地方共同的責任，地方有責任也有義務協助，但希望可以提前讓屏縣府知道，讓大家可以給予相關的協助，若公開水情與相關施工資訊，可以減少民眾的疑慮與抗爭。她也強調，屏東是農業大縣，農民的灌溉用水主要來自地下水，中央必須重視地方需求。

陳其邁表示，南部是生命共同體，面對30年來最大的乾旱，當然就是要超前部署、做好準備，他們也會在有餘量的情形下互相支援。屏東擁有非常豐厚的地下水，感謝水利署、屏東縣給予最大的支援，南高屏可說是同島一命，任何給予高雄的協助，他們都表達誠摯的感謝。