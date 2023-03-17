桃園會稽掩埋場14日凌晨因覆熱悶燒，燃燒面積達1000平方米。桃園市環保局表示，未來將盡速採購紅外線溫度偵測儀，同時在消防管線增設送水口，以及開挖消防水井，此外將全面體檢掩埋場消防安全，使火災發生機率降到最低。

環保局表示，因為今年農曆年前家戶清出大量廢家具，尤其是廢床墊堆積量很大，在層層堆疊下導致內部蓄熱溫度飆高，床墊拆解下來的棉絮屬於易燃物，就在當晚強風的助長下產生自燃因而引發火災。目前現場殘存的床墊廢鐵，預計於下周一清運離場進行再利用，災後可燃性廢棄物則要等到降溫後再清運至欣榮焚化廠處理，近期桃園區每日收運的廢家具將調度到其他掩埋場暫置，桃園區中隊也會加派人力24小時密集巡邏，以及調度大型怪手在場加強戒護，消防用水也已補注到滿水位，防止會稽掩埋場再度死灰復燃。

環保局表示，會稽垃圾掩埋場位於虎頭山上，2002年即已封場不再掩埋處理生垃圾，目前僅做為巨大家具、廢樹枝暫存，以及資收物分類再利用的作業場所使用，過去主要起火原因大多是廢棄物堆置導致內部蓄熱引發自燃，今年因為農曆春節前收運大量家戶排出的大型廢家具，短期內去化不易，只能暫時堆置在會稽掩埋場內，因此，未來環保局將持續擴大全市廢家具的回收處理量能，縮短在掩埋場內的暫置時間，同時添購紅外線溫度偵測儀，加強溫度監控的能力，一旦超出警戒值可立即灑水降溫，同時強化場內消防安全設備，包括在既有消防管線增設注水口，以利消防車快速送水，縮短水線布設時間，以及開挖消防水井，提供足夠的消防水源，全力降低火災事件的發生風險。

環保局於會稽掩埋場火災期間，非常重視下風處的空氣品質，特別於第一時間緊急以簡訊通知校長及里長，提醒學生及里民戴上口罩、並減少戶外活動，以免危害身體健康，同時也派員使用手持式有機氣體檢測儀，針對下風處的大有國小、大有國中、快樂國小、大業國小、會稽國小、會稽國中等6所學校，每小時檢測一次緊盯數值變化，同時緊急協調工研院從外縣市調度空氣品質監測車到下風處進行連續監測，監測期間的空氣品質都未出現危害等級。

環保局於15日上午派員前往寶興市民活動中心向12位里長及里民說明火災發生原因，以及未來火災預防改善規畫，包括購置紅外線測溫槍，消防管線增設送水口，以及開挖消防水井，並承諾將預定辦理期程正式發文告知里長，公開資訊讓全民監督，也會全面體檢其他既有掩埋場的消防安全。