本次特與永和區公所跨區支援人力物資，還有全台首度培訓的中和高中青年防災士加入，雙和醫院醫護、里長里民們演練防災任務編組也到場支持，民間與公部門一起合力完成。（徐沛琪攝）

新北市中和區公所今（17）日在安邦公園辦理本年度颱洪暨地震複合型災害防救演練，與6個民間團體、10家防災企業攜手合作，除經常性的地震、火災及颱風淹水情境外，更納入社區高中防災生力軍協助安置收容，有效落實自助、互助、公助災防理念。

本次演練由區長楊薏霖親自坐鎮指揮，偕同各里長、里民參與演練避難，她表示，防災工作需群策群力，多一分準備，就少一分損失。串連多元防災資源，希望藉平時的演練，強化災害應變能力，打造該區成為「永續安全宜居城市」。

鑑於過去災害發生時，曾因各區救災人力、物資不足導致重大損失，本次特與永和區公所跨區支援人力物資，還有全台首度培訓的中和高中青年防災士加入，雙和醫院醫護、里長里民們演練防災任務編組也到場支持，民間與公部門一起合力完成。

新加入的信義房屋股份有限公司、三商餐飲股份有限公司捐贈防災物資外，更在現場實地參演，達到防災深耕企業，促進政府、企業、社區與學校四方相互協作的目標。