周五日經225指數收盤漲323.18點或1.20%，為27333.79點。東證一部指數漲22.32點或1.15%，為1959.42點。

然而日經在本周仍下跌，主要原因為一系列的銀行危機，債券殖利率下滑，市場參與者大幅降低西方經濟體未來升息的預期。

在隔夜收盤大漲之後，亞洲股市今日廣泛地出現上漲，預計也會外溢到歐洲股市。

CMC市場的分析師Tina Teng說，美國大行的援助方案，穩定了公眾對銀行體系的信心，推進了令人感到欣慰的反彈。而近期的事件顯示出央行很可能減緩升速度，這將對股市產生根本性影響。

日圓兌美元匯率回落，從近一個月的高點回落至1美元兌133.78日圓。

電子股巨頭索尼升3.52%，瑞穗金融集團升1.96%，為日經上漲最多的個股。

在日經225檔成分股中，有147檔上漲，74檔下跌。

東證指數成分股中，漲幅最大的是娛樂公司三麗鷗(Sanrio)，和教育公司商業突破(Business Breakthrough)，分別上漲16.73%和19.46%。

社交購物公司Enigmo和酒吧連鎖運營商Hub跌幅最大，分別為下跌12.58%和9.39%。