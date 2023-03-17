中國外交部今天宣布，中國國家主席習近平將於3月20日至22日對俄羅斯進行國是訪問。

根據中國外交部網站消息，中國外交部發言人華春瑩宣布，應俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）邀請，中國國家主席習近平將於3月20日至22日對俄羅斯進行國是訪問。

習近平與蒲亭上一次會面是在去年9月在烏茲別克舉行的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）高峰會上。

路透社此前先揭露習近平可能在中國兩會結束後出訪莫斯科。華爾街日報引述消息人士稱，結束對莫斯科的訪問之後，習近平可能會與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行通話。

2月24日是俄烏戰爭一週年，中國外交部發布「中方發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。

美國白宮當地時間16日表示，澤倫斯基若與習近平對談，會是「好事」一樁；白宮同時提醒北京對於俄烏衝突勿採取「偏袒」俄羅斯的觀點。