新北市議員林金結16、17日分別在土城、三峽捐出選舉補助款90萬元給在地學校，他4次捐出的選舉補助款金額累積已達453萬元，地方也有8成里長都跟進捐款做公益。

林金結表示，10多年前看到Time雜誌報導，受到陳樹菊女士善行的感召，今年過年到台東也特別去拜訪陳樹菊女士。他說，4次參選都把選票補助款捐出來照顧更多弱勢，兌現選舉承諾、拋磚引玉，捐出款項作為照顧孩子們的急難救助金，讓弱勢孩子們在學校學習的時候更無後顧之憂，能夠安心讀書、一起看見未來。

新北市教育局副局長歐人豪代表新北市長侯友宜出席，歐人豪表示，感謝議員的善舉，讓學校辦學可以把孩子們照顧得更方方面面。

土城國小校長蔡建文表示，議員的選票補助款捐給學校正是解決燃眉之急的救命錢，讓學校可以彈性運用的照顧孩子們，做更多急難補強的工作，也因為議員的拋磚引玉，今年學校也收到來自員林里里長蔡黃地的選票補助捐款7萬餘元，非常感謝。