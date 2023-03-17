藝人鬼鬼（吳映潔）不僅擁有甜美外貌，無厘頭個性也深獲觀眾喜愛，更是綜藝節目的常客。而經常分享生活的她，昨（16）日突然在洗澡時開直播，吸引超過千人聽她洗澡，荒謬情景讓她也坦承：「最荒唐的直播」。

鬼鬼昨（16）日在IG上開直播，只見她將自己的手機放在浴室裡，不僅向粉絲說明要準備洗澡了，她還將脫掉的衣服晾到鏡頭前，喊著：「脫衣服囉」、「脫褲子囉」，模樣相當逗趣。由於洗澡時無法顧及畫面，儘管鬼鬼已經將自己的手機放穩，仍有不少粉絲擔心走光，留言表示：「我怕妳手機滑掉整個曝光，後面牆壁磁磚反射，我要瘋了」，直播過程十分驚險。

不過鬼鬼以飛快的速度洗完澡，讓粉絲們相當疑惑，她事後也將直播畫面截圖，寫下：「這麼多人聽我洗澡？還質疑我洗很快！？沒錯，就是這麼快！！」最後附上笑到流淚的表情符號，還標註「最荒唐的直播」，率真的個性令粉絲看了又擔心又好笑。