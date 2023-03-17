新北住都中心擔任實施者的永和大陳地區更新單元1及單元4公辦都更案17日舉辦招商說明會，兩案基地總面積逾8400坪、總銷金額合計超過600億，是今年以來最大規模都更招商案，今說明會現場吸引約40家開發業者參加，若招商順利，經公開評選後，今年9月將和興建廠商簽約。

這次招商的單元1基地面積約4611坪、單元4面積約3817坪，土地使用分區皆為住宅區，採權利變換方式進行都更開發。新北住都中心表示，單元1與萬坪仁愛公園相鄰，單元4法定空地集中留設中央公園，2案皆有水岸住宅景觀優勢，區域發展潛力看好，預估單元1未來總銷金額達326億、單元4達300億。

新北住都中心董事長陳純敬說，中心成立第1年即整合大陳更新單元3近300位地主意見，同年底經公開評選徵得興建廠商，在住戶高度支持下，以1個月時間完成近100％選屋，力拼今年底動工。

中心複製單元3成功經驗，由駐點辦公室緊鑼密鼓整合相鄰的單元4及單元1共657戶地主，參與更新意願超過9成；為加快重建腳步及保障地主權益，中心也已完成現況2萬4000坪建物測量，並提供測量成果數據供住戶確認，使未來興建廠商的風險降低。

陳純敬指出，中心以實施者身分提早進場整合，先行處理地區產權複雜、建物老舊密集及增改建嚴重等不利因素，廠商僅需專注於專業技術與挹注資金，此種新模式可大幅降低業者開發風險，成為公辦都更合作新典範。