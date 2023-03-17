自封「台灣濱崎步」的女星王彩樺，五官精緻、身材火辣，是演藝圈著名的美魔女。今（17日）王彩樺突在臉書PO白紗照，宣示「我結婚了」，前凸後翹的好身材再度讓網友看得眼冒愛心。

王彩樺最近拍攝一組婚紗攝影，17日她將花絮照PO臉書分享，幸福地表示：「我結婚了。」文末還附上一顆愛心。照片中，王彩樺以背面示人，只見她身穿一襲蕾絲魚尾白紗，透膚的裙襬若隱若現，十分夢幻，而貼身的剪裁勾勒S形曲線，背部又有極致深V的設計，露出白皙的光滑美背，典雅中不失性感。演員葉家妤留言直呼：「媽媽咪呀」，方馨也誇：「妳好美」，其餘網友更是狂稱讚：「超漂亮唷」、「身材真好」、「哇！仙女下凡了」、「側影殺手美」。

今年54歲的王彩樺，即便生過兩個小孩，膚況、體態都維持在最佳狀態，但她透露以前胖到60kg過，試過不少減重方法，像是斷食、埋線或吃減肥藥，但多少都有些副作用，後來她靠著飲食控管，少吃澱粉、一天吃兩餐，晚餐吃水果或沙拉，搭配運動雙管齊下，瘦得健康又美麗。

王彩樺也把美女基因遺傳給女兒庭庭（黃于庭），母女倆一起主持節目《媽呀！好好玩》，創造不少話題。今年20歲的庭庭，跟媽媽一樣有著水汪汪的大眼，被封「最美星二代」，王彩樺也成為「國民岳母」，近日庭庭被指與灰衣男互動曖昧，對此庭庭解釋：「他是姐妹喔。」至於理想型，她曾透露偏愛外型高冷、個性幽默的類型，符合的男藝人是《偶像練習生》林彥俊，而王彩樺也公開女婿的條件，希望和女兒交往期間不能影響彼此的課業，個性孝順、有責任感、善良是基本要求，最重要的是夠疼愛庭庭，發生爭執時絕對不能動粗。