高通資深副總裁暨首席營運長陳若文談到ChatGPT，他表示，相信ChatGPT勢必對人類的未來生活帶來重要影響，站在半導體的腳步來看，ChatGPT和以往慣用的Google搜尋引擎來看，成本增加高達逾10倍之多，換言之，也需要10倍多的資料中心，在此趨勢下，就會衍生出兩種可收費的商用模式，即雲端大量計算，或是將運算轉移到Device(裝置)端，讓裝置具有高運算能力，在此，高通也已經投入Device端運算多時，該商機的發酵，高通也非常期待。

台積電歐亞業務及技術研究資深副總侯永清對於ChatGPT也提出其見解，他表示，以前雖然也有很多AI相關得應用，但和個人關係似乎不大，自從ChatGPT出來後，AI似乎人們變得息息相關。他進一步說，以現有的產品來看，包括運算內容、感測器等需求，每年都是逾雙位數增加、甚至更多，故可以想像得是，其對半導體的成長帶動也是可以預期得，相信在AI的加入下將有更多想像，也刺激更新應用、想法，為了應付這樣的成長，對技術上要求會提高，需要更高的運算能力，且功耗也不可過高，必須轉向對晶片優化的設計，是需要供應鏈的相互合作。

日月光營運長吳田玉則認為，所有的工具剛出來時，都會有很多挑戰，當下把ChatGPT當做工具，的確存在很多不確定性，以未來的商業模式來說，隨著使用者適應後，可以善用這些工具，讓使用者更專注於其專精的部分，做出更有價值得事情，相信對全球半導體經濟一定是好的。

ChatGPT從去年11月推出以來，短短兩個月使用者就突破1億人大關，成為史上用戶數增長最快的消費者應用。台灣半導體產業實力獲國際肯定，也在此趨勢下，掀起一股「AI概念股」風潮，獲點名族群包括高速傳輸、HPC(高效運算)、矽智財、雲端伺服器等，IC設計股中創意(3443)、世芯-KY(3661)、信驊(5274)、聯發科(2454)、譜瑞-KY(4966)等。