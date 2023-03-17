72歲混血女星施明，因有陰陽眼又常主持靈異節目，被觀眾封為鬼后，去年底她因不慎跌倒送醫，住進加護病房後進行開腦手術撿回一命。昨(16日)她久違在臉書分享近照，可見她剃了個光頭，原本渾圓的頭型疑因為手術變得有一角略為凹進去，粉絲也為她打氣，希望她早日康復。

香港女星施明早年參加麗的映聲第五期藝員訓練班出道，同班同學是劉松仁、麥當雄，施明出於演藝世家，她和武術指導李家鼎1977年結婚，17年後離婚，她和前夫李家鼎曾客串電影《開心樂園》，兩人育有一對雙胞胎兒子李泳漢、李泳豪，兩人都繼承父母衣缽出道。

施明曬出手術後近照。（圖／翻攝自施明臉書）

去年李泳豪走出分手港姐冠軍楊思琦的情傷後，閃電宣布要和新女友林妤謙（Agnes）結婚，但傳出施明對兒子女友不滿意，認為女方年紀有點大，可能會是高齡產婦，沒想到導致母子間起心結，李泳豪決定要和女友結婚，施明看了報導才發現，母子因此決裂，但後來李泳豪否認此事。

家務事和謠言纏身的施明，去年底爆出忙打官司期間一個不小心跌倒，頭部重撞地面，因情況危急被醫生評估要動開腦手術，否則危及性命，手術雖然順利完成，施明卻昏迷不醒，昨施明在臉書上報平安，曬出在病榻上的照片，雖沒寫下任何文字，已經讓網友安心不少，留言說：「祝施明姐早日康復，加油」、「施明姐妳好呀，看妳精神不錯，好高興妳終於跟大家見面」。