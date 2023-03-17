李杏（左起）、林子熙、小薰、魏蔓在劇中飾演護理師。（大愛提供）

黃瀞怡（小薰）、魏蔓、李杏、陳孝萱、林子熙一起合作演出大愛電視全新迷你劇《打怪任務》，高顏質組合是劇中「5朵花」，5個人私下培養出好感情，已經成立群組，準備在台中拍劇期間，收工下戲後展開台中美食之旅。

陳孝萱在劇中飾演護理長的角色，與其他4位護理師都是媽媽，因疫情必需堅守崗位跟小孩分開，對此她感同身受，因為生活中她工作忙碌，兒子小時候生病，只能抽工作空檔去探望，再匆忙趕回拍戲，為了陪兒子，陳孝萱才減少戲劇演出，「雖然現在可以視訊，但是不能撫摸擁抱到對方真的是很煎熬，想起疫情期間跟妹妹拿個東西都要隔很遠距離交換，感覺就像世界末日。」

陳孝萱不諱言已經有點年歲，很能領悟劇中生離死別的感受，歷經過去三年疫情的考驗，深深體悟到要更把握當下，跟身邊的人好好相處；特別是除了《打怪任務》之外，還有已經拍完的《搜尋者》接連兩齣大愛劇的演出，都是詮釋一群有愛心、願意犧牲奉獻的人，讓陳孝萱覺得很有意義。

李杏在片場著裝防護衣。（大愛提供）

李杏飾演的護理師個性沉穩內斂，到台中第一天拍攝穿防護衣的戲，讓她生理上承受到極大的不舒適，想到疫情間期醫護人員比演戲要苦上10倍，她真心敬佩醫護人員。李杏不是第一次拍大愛劇，但跟其他4位演員是第1次合作，與她們一見如故，她坦言在演藝圈較難打開交友模式，「大家如果在大學遇見一定會變成好朋友。」

小薰穿防護衣拍戲，只能靠眼睛演戲。（大愛提供）

小薰穿密不透風的防護衣拍戲，除了悶、頭也很痛，全臉都熱到漲紅，又要配合演戲的情緒，「導演一喊卡，整天都很昏想睡覺。」穿防護衣只能靠眼睛演戲，得比平常拍戲再多一百倍的力氣才能到位，第一場防護衣的戲結束後，小薰睡了半年來最好的一覺，因為實在太累了。

林子熙第一次接拍真人真事的大愛劇，飾演的護理師在抗疫緊繃初期懷了第二胎卻流產，林子熙自己也是媽媽，跟護理師聊起這段往事，同為女人都有著堅毅、為母則強的心。她很久沒有跟一群女生演戲，五朵花私下聚在一起就會聊婚姻觀、家庭觀、要不要生小孩等話題，林子熙進度超前，常分享過來人的經驗。

魏蔓雖還沒結婚生子，劇中演2個小孩的媽，第一天就很入戲，完全沒有過渡期。拍醫療職人劇面對生死議題，魏蔓沒辦法確切釐清自己究竟會如何面對，只能坦然接受生命給自己的劇本。大愛電視全新迷你劇集《打怪任務》，劇情描述的是2021年初台灣新冠肺炎疫情進入三級警戒，第一線醫護人員面對確診者的各項身心挑戰。劇組周三從台北移師到台中慈濟醫院，拍攝專責病房的劇情。