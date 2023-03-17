北市保大員警載著剛出爐的飯菜，為長者們提供搭伙送餐服務。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市保安警察大隊是專門負責聚眾活動，與維持治安的機動警力，但鮮為人知的是，保大有一項行之有年的善行，至今已經默默付出15年之久。

平日每到上午10點30分或下午4點30分，接近用餐時刻，總會有一輛休旅車載著剛出爐的飯菜，緩緩駛入位於和平東路與復興南路附近的成功國宅，為大安區群英里獨居長者們送上熱騰騰的午晚餐。而這些送餐的並非地方善心人士，而是保大迅雷戰警，有的成員更曾榮獲對治安卓越貢獻的延平榮譽章。

保大表示，2008年間，隸屬中央的保安警察第一總隊曾經派員支援台北市警察局，當時配屬在保大的部分警力，正駐點於成功國宅，派駐期間由保大餐廳提供搭伙送餐。

當時連任至今的群英里里長石忠勝，為了解決行動不便又無依的國宅獨居長者用餐問題，遂向市政府建議，促成保大在供餐時，一併將該處獨居銀髮族列入搭伙意願調查，收費供餐，長者們也因此享有物美價廉的伙食服務。

這項關懷國宅獨居長者用餐的善舉，成為保大鐵漢柔情的優良傳統，許多優秀的外勤員警都曾在擔服辦伙勤務時參與過，也因為警察日夜不間斷、全天候值勤的工作性質，即使風強雨大的惡劣天候，也能為無長者送餐。

群英里長石忠勝為感謝保大長年來的默默付出，主動捐贈50包、共計百公斤的白米。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

里長石忠勝為感謝保大長年來的默默付出，近日主動捐贈50包、共計百公斤的白米回饋保大，藉以表揚保大長年為民服務的熱忱與精神，表達肯定與誠摯的感謝，同時，負責接應保大送餐的里民志工人員，也對十幾年來保大員警的風雨無阻致上深深的敬意。