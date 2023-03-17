我國首例H9N2禽流感在金門遭檢出，由於H9N2曾有禽傳人案例，農委會及衛福部高度戒備，呼籲民眾煮熟禽肉及禽蛋，避免接觸及餵飼野生禽鳥，注意洗手等個人衛生措施。

首例H9N2於金門縣金寧鄉某處土雞飼養場昨天檢出，今天已完成預防性的撲殺清場，經家畜衛生試驗所比對病毒序列後，H9序列最相近於大陸2021至2022年家禽、環境與人類等H9N2亞型病毒，N2則與大陸2020年至2022年家禽、環境與人類等H9N2亞型病毒相近。

農委會防檢局副局長徐榮彬表示，H9N2經過20年以上演化，已演化出許多分支，依HA與NA基因比對與大陸福建省人類案例、環境與禽場最為相近，至於是否與禽傳人的病毒株相關，則要待完成病毒8段全長序列後才能釐清。

據疾管署統計指出，國際間人類感染H9N2至今已有97例、7成為幼童，共有8例重症、死亡2例，主要發生在亞洲且近9成在大陸，防檢局提及，為防範禽傳人事件，農委會已在2015年公告「雞、鴨、鵝及火雞等活體家禽禁止於零售市場展示、陳列及販售」，且各屠宰場皆有派駐人員把關，只要將禽肉及禽蛋煮熟、避免接觸及餵飼野生禽鳥，注意洗手等個人衛生措施，就可避免感染的風險。