嘉義縣馬稠後產業園區開發案，自2019年開工動土後，所規畫的馬稠後智慧園區，3月17日舉行開工啟動典禮，總統府祕書長林佳龍、立委陳歐珀、嘉縣縣長翁章梁與各產業代表皆到場參與，日後園區將提供廠商以智慧製造應用為主軸，結合AI、大數據分析、自動化、5G應用等工業技術數位化，並建置如智慧永續、智慧管理平台等系統，打造智慧化環境，實現智慧城市目標。

林佳龍代表總統蔡英文出席今日開工啟動典禮，他表示，這是全台首座，同時是規模最大的智慧園區，在開發時就納入智慧製造、交通和城鄉等發展，日後能成為國際貴賓參訪、觀摩的重要示範場域。

總統府祕書長林佳龍（中）聽取馬稠後智慧園區的系統說明簡報。 （邱顯誠 攝）

林佳龍也說，開發者及廠商願意一起投資智慧軟硬體，助整體園區系統整合，相信之後在國際上可以整套輸出，提供系統性解決方案，成為台灣之光，助台商在海外的許多工廠來轉型，包含數位及淨零都能在此來實現。

翁章梁提到，馬稠後智慧園區雖起步較晚，但也因此能做到最好，朝向智慧科技發展，包含建置園區內地理圖資系統，相關的地理、管路佈線等資訊，都在網上以角度檢視，以防道路誤挖斷電或損壞園區設備；另外還設有營運管理中心，可針對園區導入地震、淹水、空品等災害管理系統，蒐集大數據，精準掌握園區變化，後續也會開放資料供廠商協助營運，逐步實現園區智慧管理。

負責建置園區的業者表示，硬體除了打造地下化公共管線、道路系統、無線網路、空氣與水質監測等設施，軟體方面導入智慧化建築雲端平台，透過物聯網技術與物業管理系統，實現維護資訊化、管理流程數位化、廠商管理多元化，並打造兼具環保節能低碳永續的園區。

縣府經濟發展處說，占343公頃的馬稠後後期產業園區開發，目前公共設施工程積極展開施工，招商土地標售率達98％，已有97家廠商標購土地，也陸續辦理交地中，剩下四筆則正辦理公告標售，園區預計在2025年底開發完成。