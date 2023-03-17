台東公東高工健力隊日前參加全國青年盃健力錦標賽，奪得10金9銀5銅佳績。（公東高工提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣私立公東高工健力隊日前參加全國青年盃健力錦標賽，共奪得10金9銀5銅佳績，更榮獲精神總錦標與高女組亞軍殊榮，是近年來最佳成績。其中公東高工2位女選手吳沛蓁及邱子恩共計打破6項全國紀錄，吳沛蓁更獲得大會最高榮譽的最佳舉者獎。

就讀餐飲科3年級的吳沛蓁參加高女組76公斤級，在蹲舉、臥舉、硬舉及3項總和不但榮獲4面金牌，並且成為這4項的最新全國紀錄保持者，也因此成為大會最佳舉者獎得主。

台東公東高工健力隊日前參加全國青年盃健力錦標賽，奪得10金9銀5銅佳績。（公東高工提供／蔡旻妤台東傳真）

熱愛挑戰極限的吳沛蓁說，對重量的突破，是讓她向前邁進的動力，平常的訓練是較枯燥無味的，但只有堅持下去才會開花結果。她未來志向想當教練或老師，藉由健力影響更多學弟妹，大學也會就讀相關科系，學習更多專業知識，以達到目標。

台東公東高工健力隊日前參加全國青年盃健力錦標賽，奪得10金9銀5銅佳績。（公東高工提供／蔡旻妤台東傳真）

「壓根都沒有想過會打破全國紀錄！」就讀建築科2年級的邱子恩參加高女組63公斤級，在蹲舉及臥舉項目雙雙得金，成績也打破全國紀錄。她說，確定破紀錄的當下，內心非常激動，因為能夠在記錄冊上寫下自己的名字感到很開心。

邱子恩說，能夠有這樣的成績最感謝教練胡俊雄、學姊、學弟妹們的互相鼓勵！還有父母親支持，成為她的心靈導師給她力量，「真的滿心感謝！之後我會繼續努力，再度把紀錄提高，樹立邱子恩障礙。畢業後期許自己能夠去考相關證照，學以致用在工作當中，也為耕耘健力這片園地繼續努力。」

台東縣推動體育3級培育，公東高工選手從卑南國中健力隊升學，公東高工健力隊教練胡俊雄帶著6位選手參加，選手們平日默默辛勤苦練，終於在眾多好手中脫穎而出。胡俊雄說，健力隊員當中吳沛蓁、古心薇、邱子恩及顏邵葵上個月甫獲選為亞洲盃健力錦標賽國手資格，將於4月30日至5月7日遠赴印度參加比賽。

公東高工李恭榮校長表示，很感謝與卑南國中合作及教練平日指導，讓選手可以在台東縣內完成3級培育，期待選手在未來的比賽中同樣亮眼。