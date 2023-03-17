中南部水情嚴峻，下周才可望有春雨的訊號，但強度還要再觀察，北彰化已經提前拉警報了，台灣自來水公司第11區管理處為配合台中市聚興配水池新舊管連接和鳥嘴潭人工湖下游管線B-1工程，彰化市4個里，將在21日晚上10點起停水14個小時，彰化市3個里與和美鎮4個里將減壓供水47小時，影響近2萬戶。

為了因應這波停水，台灣自來水公司第11區管理處已經提前公布10處儲水點，眼見春雨還不來，讓北彰又點燃缺水夢魘，企盼趕快下雨吧，自來水公司強調，這次停水主要是因為工程施工。

自來水公司表示，這次彰化市停水影響區域為彰化市建寶里、光南里、延平里、延和里，共計7891戶會受影響，停水時間從21日晚上10點起至翌日中午12點，停水14個小時。

此外，彰化市向陽里、南興里、南美里等3個里，共6349戶，在21日晚上10點到22日中午12點減壓供汽，和美鎮糖友里、中寮里、中圍里、犁盛里共4351戶，則從工程開始施工即減壓供水47個小時，減壓時間21日早上10點至23日早上9點 。

台灣自來水公司第11區管理處公布10處儲水地點。（台灣自來水公司第11區管理處提供／吳敏菁彰化傳真）

台灣自來水公司第11區管理處提醒停水區域用戶，提前儲備用水，記得關閉抽水馬達，避免空轉造成損壞，已預告，恢復送水後，因為水管雜質影響，一開始可能較混濁、不要驚惶，可等水清後再儲水、使用，確保飲用水的品質。

自來水公司並公布臨時儲水地點分別是，彰化市信義國小大門右側、延和公園（埔西街全家對面）、蘭大衛紀念教會、市立殯儀館地第二停車場、彰興國中大門右側、延平公園（秀傳腫瘤大門對面）、和美鎮中寮里里長家前、糖友里庚新診所前、中圍里復源碾米工廠、中圍里福意堂。

此外，民眾關心的春雨訊息，氣象局也表示， 18日開始有一波東北季風到來，北可能會出現短暫雨，中南部則影響不大，23日以後，水氣有機會增多，可望帶來春雨，不過強度還要再觀察。