國內首度驗出H9N2禽流感，衛福部疾病管制署表示，H9N2對人的疾病嚴重程度低，尚無證據顯示可人傳人，但可能出現偶發人類感染病例；目前已掌握該禽場21名接觸者，皆無出現類流感症狀。

世界衛生組織（WHO）今年2月24日針對H9N2風險評估表示，目前多數病例曾接觸禽鳥或受汙染環境，由於病毒於家禽中持續流行，預期將持續出現零星人類案例，惟目前證據顯示其尚未獲人際傳播（人傳人）能力，社區傳播可能性低，但可能出現偶發人類感染病例，需密切監測。

疾管署發言人羅一鈞表示，H9N2對人類是嚴重程度低的新型A型流感亞型，許多傳染是發生在家戶當中，且以幼童案例較多，例如家中有養雞鴨，禽鳥的呼吸道分泌物、排泄物接觸到人類口鼻而傳染，或是環境中充斥排泄物，間接碰觸而感染，因此勤洗手、戴口罩都是有效預防方式。

疾管署說明，2013年起，國際間持續報告零星人類感染H9N2案例，迄今累計報告至少97例，逾7成為幼童，重症計8例，死亡計2例（均有慢性病史），主要發生於亞洲，且近9成個案發生於中國，最近1例為2022年11月大陸湖南省輕症病例。

疾管署指出，針對國內檢出H9N2亞型病毒之禽場，衛生單位已針對從事撲殺、清場相關人員協助其個人防護裝備穿脫相關衛教，並已於第一時間造冊與進行健康狀況追蹤等防治措施，目前掌握接觸者共21人，包括防治人員20人、禽場人員1人，皆無出現類流感症狀。

國內禽類疫情持續發生，羅一鈞說明，包括本次H9N2疫情在內，今年1月起針對禽流感疫情接觸者已列冊健康管理追蹤共695人，分屬47場，均未發現新型A型流感人類個案。

疾管署提醒，家禽若感染禽流感，其呼吸道分泌物及排泄物都可能含有病毒，工作人員若不慎接觸，很可能透過呼吸道、眼、鼻及口腔黏膜等傳染途徑進入人體，人類暴露及感染風險增加，籲請禽畜相關工作人員，落實工作時佩戴個人防護裝備。