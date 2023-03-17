「登山女神」曾格爾先前被爆出拉贊助與人夫過從甚密，接著攻頂紀錄屢遭圈內人質疑，引發一連串爭議，沒想到昨(16日)在社群媒體貼出數張照片，只見從嘴唇到手腳都有傷勢，讓她坦言：「痛苦至極」。

曾格爾在社群網站曬出數張照片，只見她全身傷痕累累，臉部因為反覆凍傷與曬傷，處於脫皮狀態，嘴唇更是到了脫皮滲血的程度，至於雙手則是脫皮及起了水泡，膝蓋到小腿只見好幾處瘀青，腳底板則已經磨破，讓她無奈表示：「沒有貼滿OK蹦難以行走」，更不忘透露身處的艱難狀況：「整整近兩個月無法洗澡，只是基本，每一步艱困難行、強忍著冷冽刺骨的寒風，看著睫毛上一層厚厚的雪，低下頭在腦海中不斷的問自己爲什麼」。

曾格爾提及每當生理期來時，生理時鐘會被海拔高度搞得一團亂，雖然當下覺得痛苦至極，但還是咬著牙努力往上攀，接著吐露心聲：「面對挫折你可以有兩個選擇，讓它摧毀你，或者讓它強化你！我選擇後者，你的選擇就是成功的機會！信念會帶領我們往更高處走，並有勇氣往前行」。

對此，網友紛紛留言：「心疼，但這是你的使命應完成，加油」、「好堅強的意志力，和你外表一樣美麗」、「讓人難以置信的強悍堅毅」、「真的佩服你的毅力，這種堅持自己想做的事值大家學習」。