近日台電高雄區處又在彌陀海濱遊樂區周遭的電線桿發現1個直徑80公分的喜鵲鳥巢，台電出動7名員工、3輛升空車，將喜鵲鳥巢輕輕搬移至鄰近的木麻黃樹上。（台電提供／洪浩軒高雄傳真）

近日台電高雄區處又在彌陀海濱遊樂區周遭的電線桿發現1個直徑80公分的喜鵲鳥巢，台電出動7名員工、3輛升空車，將喜鵲鳥巢輕輕搬移至鄰近的木麻黃樹上。（台電提供／洪浩軒高雄傳真）

先前經常發生小動物出沒導致電力系統受損而停電的事故，近日台電高雄區處又在彌陀海濱遊樂區周遭的電線桿發現1個直徑80公分的喜鵲鳥巢，台電出動7名員工、3輛升空車，將喜鵲鳥巢輕輕搬移至鄰近的木麻黃樹上，避免停電事故發生。

台電高雄區處處長張以諾表示，每年12月至隔年3月是大型都市留鳥喜鵲的繁殖期，牠們喜歡把鳥巢築在電線桿上，甚至喜歡叼著會發亮的鐵絲、銅線作為築巢素材，一旦這些樹枝、鐵線或小鳥碰觸到電線，就容易引發停電事故。考量民眾用電安全，台電在喜鵲繁殖時期加強巡邏次數，並將電桿上尚未成形的鳥巢逐一拆除，今年與前年、去年同期相比，因鳥獸碰觸造成的停電事故，已減少近一半。

台電橋頭巡修課長林泓儒表示，在電線桿築巢的喜鵲受傷、死亡機率非常高，隨著喜鵲覓食需求，台電人員經常出沒彌陀、梓官、永安、茄萣等漁塭較多地區，台電正逐步將裸線更換為被覆線，接線環、拉線夾板加裝被覆罩、桿上變壓器加裝被覆罩等，阻斷碰觸路徑，也嘗試在電桿上加裝超音波驅鳥器、風力閃光驅鳥器、腳踏刺、在輕鋼橫擔噴紅漆、加裝光碟片等方式，減少喜鵲在電桿上築巢的機率。

根據台電統計，喜鵲築出完整的鳥巢大約需花費2周以上的時間，在繁殖期間，有時1天最多可以發現20至30處位在電桿上的喜鵲鳥巢，因此，建議民眾看到鳥巢務必通報台電，以減少停電事故發生，也幫助喜鵲轉移到更安全合適的育雛地點。