韓國職棒啦啦隊女神李多慧（Lee Dahye）今（17日）宣布加入中職樂天桃猿旗下啦啦隊「樂天女孩Rakuten Girls」，立刻掀起全網熱烈討論，《批踢踢實業坊》更有人發文問她到底是誰、實力到底有多強；有許多內行人紛紛分享她過去的影片，肉眼可見的實力，更有球迷揭她紅到被離職的心酸真相。
李多慧加入樂天女孩的消息曝光後，讓台灣球迷等不及球賽開打，進場欣賞李多慧的魅力；而《批踢踢實業坊》棒球板和八卦板都掀起超高討論度，有網友好奇「李多慧到底有多頂有多會？」不懂為何一個來自韓國的啦啦隊員，來台能這麼轟動。
許多球迷立刻點出李多慧在韓國人氣有多誇張，「影片都幾百萬觀看的，量級差太多」、「認真超會跳欸，很有魅力那種」、「最頂的，海放林襄」；其中更有不少內行人直言，「超會，會到被離職」，「紅到球團不爽只好離開」、「強到太有名被解雇」。
原來在去（2022）年底有多家韓媒報導指出，李多慧2019年以KIA起亞虎啦啦隊員出道，爆紅後疑似遭內部成員在網上攻擊，還點名她搶走場上球員風采，連她在IG分享班表或在場上與粉絲互動，都被說「自以為是藝人」；種種壓力和輿論下，李多慧最終還發道歉聲明，並宣布離職，當時讓許多粉絲都很心疼。
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