垂釣區廣設安全告示牌及注意事項公告。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

台灣港務公司開放8座商港，一共14處垂釣區，釣友可透過「商港垂釣預約系統」進行查詢港區天氣狀況與開放情形後預約報名，從去年5月全面開放至今金年3月，已約達17萬多進出人次。

港務公司於基隆港、台北港、談中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港等8座商港規劃垂釣區，共14處水域免費開放提供釣友休閒遊憩，從事釣魚活動前，釣友可透過「商港垂釣預約系統」進行查詢港區天氣狀況與開放情形後預約報名，

從去年5月全面開放至今年3月，已約達17萬2000餘進出人次，為提供釣友友善安全環境，港務公司在各商港垂釣區設有相關安全設施，包含救生圈、掛勾、告示牌及揭示資訊等，及乾淨廁所，並委託管理單位如釣魚協會社團與保全，執行釣友服務工作，包含釣場巡查、環境清潔及維護釣友安全，於現場設置基本急救設備、設施維護，以及設施損害的即時通報。

港務公司也要求管理單位依規定為垂釣區投保公共意外責任險、辦理救生演練，透過模擬釣友落水及身體不適等緊急狀況，提升緊急救護知能與熟練技術，在緊急關頭把握黃金救援時間。

今年度截至2月底，高雄港務警察已取締128件違規釣客，闖入未開放碼頭或礁石區，港務公司也在商港非開放垂釣區域，廣設告示牌，提醒釣友勿擅入及採捕水產動植物，以防止危險與觸犯商港法致遭裁罰。港務公司持續檢討精進管理機制，提供安全友善垂釣環境。