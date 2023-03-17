在感情相處中，總會產生一些情愫，但如果對方突然主動聯繫一定是有原因的，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座主動找你的原因，其中金牛座不善交流，如主動代表對對方有不一樣的感覺；巨蟹座對對方有特別想法；獅子座想吸引對方表白；天秤座是寂寞想找人陪；雙魚座則是不想失去對方。

▍牡羊座：純粹喜歡在一起的感覺

牡羊座是個比較「直覺型」的星座，全憑心情做事，只要合得來，就會一直主動去找對方。對對方的感覺可能是朋友，也可能是喜歡，如相處過後真的有意思，直率的牡羊座會讓對方知道。

▍金牛座：對對方有感覺

金牛座的個性比較木訥，不善交流，所以一般不太會主動接近人，都是等著別人來接近。如金牛座沒有什麼特別的事，卻總是有意無意的主動找對方，那他們對你絕對有很不一樣的感覺。

▍雙子座：可能是一時興起

雙子座的心思很活躍，常常會有突然的想法，所以他們如主動找對方，有時候都是一時興起，突然就想撩對方一下。如想確定雙子座的心意，這時可稍微跟保持距離、欲擒故縱，如發現雙子座熱情不減，持續的非常主動，才是真正的喜歡。

▍巨蟹座：有特別的想法

巨蟹座不是個會輕舉妄動的人，在做事之前會思考很久，就連要不要主動跟別人聯繫，往往也是經過深思熟慮的，所以當巨蟹座主動時，就意味著心裡對對方有特別想法。

▍獅子座：想吸引對方表白

獅子座在感情上非常主動，如經常主動找對方的話，十之八九就是喜歡，他們想吸引對方注意，並且藉由良好的互動培養感情。但獅子座又有點傲嬌，喜歡也不會直說，他們偏偏要吸引對方也愛上，然後等著對方表白。

▍處女座：想念對方

處女座性格內斂，不喜歡表達情緒，喜歡一個人時也會偷偷觀察對方，不會輕易表現出來。所以當處女座主動時，八成就是想對方想到憋不住，才會忍不住聯繫。

▍天秤座：想要人陪伴

天秤座的朋友很多，但他們很容易因一時寂寞就去找人來陪，有可能是剛好離對方很近、或很好找出門。想知道天秤座的心意的話，該由對方來主動，如他們不抗拒且歡迎，那才是真正喜歡。

▍天蠍座：試探對方

天蠍座的心思很難猜，他們一般都是那副高冷的樣子，等待別人主動，再把對方推開。這樣的天蠍座如突然主動的話，其實很可能是對對方有興趣想試探看看，看對方有什麼反應，如感覺對了，那他們就會進一步追求。

▍射手座：想追求對方

射手座經常主動的話，大概就是想要追求對方，他們的感情表達就是這麼直接，但反之如射手座對對方很不主動，永遠都是對方先開話題的話，那就是不夠喜歡。

▍摩羯座：絕對是喜歡

摩羯座如對對方主動，百分之百就是喜歡，他們是很悶騷的星座，要知道，他們的時間可是很寶貴的，從不浪費在不喜歡的人事物上，當他們主動正式起來，別懷疑，他們真的非常喜歡。

▍水瓶座：認同對方

能夠讓水瓶座主動，表示對方一定是非常優秀的。因為其實水瓶座很懶惰，如主動跟對方相處和聯繫，證明已取得了他們的認可，可能覺得很特別，想從對方身上學到一些不一樣的東西，但以水瓶座的外星人腦袋來看，主動絕不代表喜歡，還是要好好表現，讓他們目光離不開才行。

▍雙魚座：不想失去對方

雙魚座如對對方主動，說明對方在他們心中很重要，只有很喜歡、在乎的時候，他們才會堅定信心，主動出擊，其實雙魚座在感情上還是比較猶豫和害羞的，當有了主動的勇氣，證明了無論如何都不想失去。