哭真的能解決問題嗎？一名女網友表示，近期有人和主管抱怨工作壓力大，沒想到「哭一哭工作量就變少了」，而這名女網友還被迫分擔專案量，氣得她上網抱怨。貼文一出，有一票過來人猛點頭，認為這招真的有效，就連一名擔任主管的網友也說確實會因此為員工調整工作量，但也會因此付出代價。

原PO在論壇《Dcard》以「同事哭一哭工作就變少了」為題發文表示，主管曾說過每個同事的工作量其實差不多，各自的案量都可以從報表中查到數據，「真的蠻平均」，不過最近有一名同事卻覺得工作壓力太大，「去跟主管哭一哭，工作量就變少了」。

但讓原PO更傻眼的是，竟有一名同事疑似有樣學樣，和主管哭訴後隨即被減少工作量，而這些工作反倒轉嫁到其他人身上，讓原PO崩潰地說：「好氣耶！是不是要來練習哭了」。

貼文一出，網友紛紛留言，「前提還要長得漂亮的女生」、「會哭的孩子有糖吃」、「真的，真的 前公司也有愛哭的同事，沒有到很漂亮，只要在老闆面前哭說壓力很大，之後事情就移給別人做了呢」、「我哭一哭公司給我加班費，但事沒少」、「真的有用，我試過主管也很貼心，直接跟我說明天不用來上班了」。

除此之外，還有一名自稱擔任主管的網友表示，碰到工作效率差、品質不好的員工，真的會不敢交付艱難的任務，直說：「廢的就給簡單輕鬆點的，讓他不要扯主要任務的後腿，一軍給挑戰高的主要任務，他做好了，績效升遷都輪他」。