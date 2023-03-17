中國是全球風電裝機容量最大、也是風電成長最快的國家，其中大部份風力發電機都裝設於西部與北部高原地區。目前在世界上海拔最高的三峽西藏措美哲古風電場，管理該風電場的三峽集團宣布，這座風電場到3月15日為止，累計發電量已突破1億千瓦小時，比原先預訂的「億度電目標」提前2個月完成。

《科技日報》報導，三峽西藏措美哲古風電場1期專案於2021年底全面投產發電，總裝機22兆瓦，成為藏中電網重要的電源點，為西藏自治區經濟社會可持續發展提供了清潔能源保障。

三峽集團宣布，三峽西藏措美哲古風電場到3月15日累計發電量已突破1億千瓦小時。（圖／科技日報）

報導說，達到風電發電量突破1億千瓦小時相當於減排二氧化碳8.32萬噸，減少使用標準煤3.05萬噸。

這座全球最高海拔的三峽西藏措美哲古風電場到底有多高？報導說，它位於喜馬拉雅山北麓的山南市措美縣哲古鎮，海拔5000至5200公尺之間，風電機艙位置最高海拔達5157.8米公尺。

據瞭解，該專案是西藏自治區首個超高海拔風電開發技術研究和科技示範項目，也是第一個併入西藏主電網的風電專案。三峽西藏措美哲古2期50兆瓦風電專案預計在今年內實現全容量併網發電。

據了解，進入21世紀以來，全球風電累計總裝機容量快速增長。自2010年以來，超過半數的新增風力發電來自傳統的歐洲和北美市場外地區，特別是在亞洲，主要是受中國和印度的持續推動。2015年底，中國裝機風力發電達到145 GW，到2020年底，全球風力發電已達733 GW，其中新增的風力發電佔全球新增風電比例將近5成，預料未來風電總發電量仍將快速增長。