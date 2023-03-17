新竹縣長楊文科參加竹北勝利國中新建校舍上梁典禮，並在梁上栓上金色螺絲祈福。（邱立雅攝）

為舒緩竹北學區就學壓力，新竹縣政府籌畫新建勝利國中，17日舉辦新建校舍上梁典禮。目前勝利國中工程進度已達70％，其中第1期C棟校舍已在去年開學正式啟用，招收1年級新生15個班，下個學年度A、B兩棟校舍預計再招收15個班，全區工程在10月完工，將有效紓解竹北蛋黃區激增人口就學壓力。

新竹縣府在兩年前興建嘉豐國小及勝利國中2所學校，依照計畫2所學校的1期工程都在去年完工並進行招生。縣長楊文科表示，勝利國中2期工程的校舍預期今年9月能順利啟用招生，學區包括十興里、北興里、興安里及竹北里，對於未來就學需求，縣府也超前部屬，繼續新建文小三、文中二。

勝利國中第1期C棟校舍已在去年啟用，目前招收1年級新生15個班，下個學年將啟用2期工程的A、B棟校舍，預計再招新生15個班，剩餘操場及景觀等工程則預計今年10月完工。新竹縣府也期許在AI智慧園區內的勝利國中，能結合相關資源為地方社區學子提供更開創性的教學模式。

新竹縣府表示，勝利國中校舍造型新穎、曲線優美，校舍外牆採用柔和的色彩，自然流動的設計融合建築結構的動線、採光、通風、排水等細節，全區校舍屋頂將架設太陽能板，符合現代綠建築節能減碳需求，建築結構內部規畫也可滿足學生多元學習的需求。

勝利國中校長王淑蘭指出，學校結合在地AI智慧園區與在地文化特色開設校訂課程，加深資訊教育並搭配雙語教育政策，強調素養導向教與學，建構學生的全球視野，提升學子國際競爭力。