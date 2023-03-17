岸田文雄欣喜，是因為日本現在的通膨是40年以來最高，若勞工再不加薪，有可能在下次選戰中失去選民的支持。至於即將要離職的黑田，一直以來是希望能以加薪來推升物價上漲，而不是因日圓弱勢，造成進口物價太貴而造成的通膨。

日本快時尚大廠，同時也擁有知名品牌Uniqlo的迅銷，早於元月時就已宣布要幫全職員工加薪，至多上看40%。之後，任天堂以及豐田汽車也紛紛效尤。15日，包括Panasonic以及日立勞工在內的金屬工人工會表示，成員薪資漲幅已創下自2014年以來最高。

根據彭博社3月初的調查，這次春鬥的結果，可幫日本勞工整體薪資成長2.95%，是近30年最大增幅。日本央行行長黑田曾說，希望看到薪水持續成長3%，以確定會有2%的通膨。

目前，工作年齡人口比1995年減少約15%的日本，若以美元計算，在過去20年基本上沒漲過薪水，但美國與法國分別上漲約25%以及18%。根據經濟合作暨發展組織OECD數據，自2015年以來，韓國勞工的人均所得，一直高於日本的。

專家學者認為，日本大企業財大氣粗可以幫員工調薪，但對不少中小型的日企來說，卻是心有餘而力不足。因為日本現在萬物齊漲，包括瓦斯水電費以及取料成本等，故部分日本勞工對於加薪一事，應該是看得到但吃不到。