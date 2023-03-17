最新一期出爐的運價指數來看，本周為909.72點，上漲3.17點，漲幅0.35％。遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)為878美元，較上周上漲13美元，漲幅1.5％；遠東到地中海每TEU(20呎櫃)為1651美元，較上周上漲62美元，漲幅3.9％；遠東到美西線每FEU(40呎櫃)為1161美元，較上周下跌2美元，跌幅0.17％；遠東到美東線每FEU(40呎櫃)為2088美元，比上周下跌106美元，跌幅4.83％。

近洋線方面，遠東到日本關東及遠東到日本關西都是持平，報價328美元；遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較上周下跌3美元，為197美元；遠東到東南亞較上周上漲10美元，為190美元。

貨櫃航商及貨代業者普遍認為，全球市場歷經去化庫存動作，部分季節性商品逐步恢復進貨，貨量略有所增加。不過，第1季整體來看仍偏淡，第2季有機會略微回升，第3季旺季的強度仍須待第2季末的觀察。