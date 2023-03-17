是元介說體驗屋讓他有身歷其境的感受。（UIP提供）

是元介和眾Coser合影。（UIP提供）

男星是元介今出席由手遊改編的最新奇幻冒險電影《龍與地下城：盜賊榮耀》體驗屋活動，他正在拍攝《角頭》影集飾演警察，與前女友李千娜的現任男友黃尚禾同劇組，引起關注。他今表示和黃尚禾的對手戲少，只有一場把他抓進警局的戲，但2人私下休息會互相激勵對方，「會對彼此說辛苦了，大家工作都很專心，不會提到感情的事情，整個團隊氣氛非常好，很像家人，工作起來很快樂。」

他的戲分將在4月中旬殺青，至於是否有遇到李千娜到現場探班？是元介露出尷尬的笑容直說：「我真的沒有注意耶！」電影男主角克里斯潘恩擅長用音樂療癒朋友，是元介曾和衛斯理組過男團「元衛覺醒」，〈夏天的風〉仍是粉絲心中的經典曲目，他吉他彈得好，但久未有音樂作品，現在寫歌都是療癒朋友居多。

搭檔衛斯理的老婆朱芯儀日前因乳癌動刀，是元介一直持續關注衛斯理動態，「我有跟他說過，有任何需要幫忙一定要跟我說，家人生病照顧起來滿辛苦，希望他老婆一切都好。」

是元介自招是十足的電玩迷，笑稱是「A級玩家」，「我在家很宅，不是在嚕貓就是在打電玩。」他也非常喜歡科幻冒險電影，《龍與地下城：盜賊榮耀》是他今年最期待的電影，開心說站台活動根本是「自肥」，進體驗屋玩AR虛擬實境，讓他有身歷其境的感受。

《龍與地下城：盜賊榮耀》故事描述一名魅力十足的盜賊（吟遊詩人－埃德金）和四位擁有特殊專長冒險家（野蠻人－霍爾嘉、聖騎士－贊柯、術士－賽門和德魯伊－多莉克）踏上一場史詩般的劫盜之旅，目的是奪取一件遺失的古物，但是當他們惹上不該惹的紅袍法師，事情就變得非常危險。該片將於3月29日上映，3月24日到3月26日三天將推出限量口碑場。