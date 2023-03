河床劇團VR作品《遺留》於盧森堡城市電影節(Luxembourg City Film Festival)獲得沉浸式競賽最佳體驗大獎。《遺留》是河床劇團將其著名的沉浸式劇場「開房間計劃」,轉化為虛擬實境的第一部作品,也是導演郭文泰(Craig Quintero)首度執導的VR作品,展現出他耕耘表演藝術及視覺藝術多年的創作功力。

評審同時也是盧森堡當代藝術館館長的貝蒂娜.史坦布魯格(Bettina Steinbrugge)認為,「《遺留》巧妙地運用場景,引領觀眾的目光與注意力,強調其存在。結合恢宏的藝術手法與空間設計,帶領我們進入一個親密且神秘的劇場世界,我們認為這是虛擬實境的最佳運用。這個作品以它獨特的調度與扣人心弦的表演,引導觀眾的情感,並成功地引發我們的集體想像。虛構敘事和劇場在美妙建構的世界籠罩你,作品遊走於真實與非真實的界限,這是一個極佳的抽象叙事,以及對自我及真實的探問。」

《遺留》由表演者游育歆、黃致愷擔任主演,結合了VR獨樹一格的鏡頭語言。(河床劇團提供)

今年第十三屆的盧森堡城市電影節(Luxembourg City Film Festival)是盧森堡最重要的電影節,獲美國雜誌《電影人》(Moviemakers)評選為全球最酷的25個電影節之一。盧森堡城市電影節同時也是匯集了 12 個歐洲電影節的「歐洲電影節網絡」(Europa Film Festivals network)的主席及聯合創辦人。

創立於1998年的河床劇團,致力於意象劇場創作,2011年推出的沉浸式劇場「開房間計劃」,每場只為一位觀眾演出,打破觀眾與表演者之間的界限,提供觀眾感官上零距離的親密互動,獲得當年度台新藝術獎表演藝術年度十大,後來受邀到北美館、國美館、台北當代館、台南藝術節及澳門等地演出。曾有澳門及日本觀眾特別為了10分鐘的演出,搭飛機來台觀賞「開房間計劃」讓觀眾得到了一生一次的體驗,也成為劇場界的傳說劇目。

「觀演關係」是河床劇團「開房間計劃」創作的核心,這種只為「你」而演的沉浸式劇場作品,與VR的沉浸式體驗十分相近,於是他們在思考「開房間計劃」的下一步實驗創新時,決定積極推動VR作品的創作,並獲得文化內容策進院的支持。

《遺留》由表演者游育歆、黃致愷擔任主演,結合了VR獨樹一格的鏡頭語言,與「開房間」的親密特質,讓觀眾能在影像中感受到演員的凝視。作品是對流動於夢境與現實、恐懼與慾望邊界的冥想,是看見與被看見的一次邀請。郭文泰表示,「希望透過《遺留》,創造足以讓觀眾逃離現實邏輯與負荷的時刻,於是當他們回返現實時,能夠以一個新穎、深刻的方式重新看待他們的生活。」

《遺留》推出後受到許多矚目,參加過威尼斯影展、希臘塞薩洛尼基國際影展、義大利米蘭電影人國際影展及文策院創意內容大會,今年3月陸續在非洲布吉納法索FESPACO(First-ever VR showcase of Panafrican Film and Television Festival of Ouagadougou)、盧森堡城市電影節、西班牙SACO(Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo)展出,接下來,將於3月22日到6月11日於加拿大蒙特婁PHI中心《回聲與記憶》(Chaos & Memories)VR影展播映。