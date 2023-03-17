大陸文化和旅遊部 微信公號「文旅之聲」17日消息，為加強電競酒店未成年人保護工作，大陸文化和旅遊部、公安部、國務院未成年人保護工作領導小組辦公室起草《文化和旅遊部 公安部 國務院未成年人保護工作領導小組辦公室關於加強電競酒店未成年人保護工作的通知（徵求意見稿）》，公開徵求社會意見，嚴禁電競酒店違規接待未成年人。

《通知》稱，近年來，電競酒店行業快速發展，為認真貫徹落實大陸《未成年人保護法》有關規定，根據最有利於未成年人原則，切實加強電競酒店未成年人保護工作，促進行業健康有序發展，現就有關事項通知如下。

一、提高政治站位，充分認識加強電競酒店未成年人保護工作的重要意義：提高政治站位、強化責任擔當。既要堅決管住電競酒店違規接待未成年人問題，又要秉持包容審慎原則，合理引導電競酒店行業健康有序發展。

二、加強底線管理，嚴禁電競酒店違規接待未成年人：明確業態屬性、嚴禁電競酒店違規接待未成年人。專業電競酒店和非專業電競酒店的電競房區域，容易產生未成年人沉迷網路等問題，屬於不適宜未成年人活動的場所。電競酒店經營者應當遵守《未成年人保護法》有關法律法規，不得允許未成年人進入專業電競酒店和非專業電競酒店的電競房區域。

三、強化主體責任，嚴格落實未成年人保護規定：設置禁入標誌、履行告知義務、落實「五必須」規定、實施網路安全技術措施、實施圖像採集技術措施、建立日常巡查制度。

電競酒店經營者應當對住宿人員有效身分證件進行查驗並如實登記。非專業電競酒店經營者接待未成年人入住時，應當嚴格落實「五必須」規定，詢問未成年人父母或者其他監護人的聯繫方式，入住人員的身分關係等有關情況；發現有違法犯罪嫌疑的，應當立即向公安機關報告，並及時聯繫未成年人的父母或者其他監護人。

四、加強協同監管，形成未成年人保護合力：建立協同監管機制、依法依規處置、加強行業自律、

加強社會監督。社會公眾可以依法向文化和旅遊行政部門、公安機關反映電競酒店違規接待未成年人等情況；鼓勵和支持電競酒店入住人員向文化和旅遊行政部門、公安機關舉報電競酒店違規接待未成年人等線索。