新北市金山區擁有獨特的溫泉資源，成為北部熱門旅遊景點，但也因為三面環山、地勢高的地理特性，使部分地區仍然是無自來水地區，居民只能引澗野溪的水作為民生用水，因此新北市水利局連續2年補助金山區公所，辦理五湖里南勢湖地區簡易自來水系統改善工程，共計284萬元經費，解決當地33戶居民長期用水不便的問題。

金山區五湖里長李進發表示，以往里民都用大石頭堆砌來引水、儲水，不但不方便，遇到夏季枯水期，長時間降雨不足導致山泉水乾涸，比起自來水地區更早面臨缺水問題，所幸在市府幫忙鑿井配管，提供穩定水源，解決了長久以來的問題，生活品質也改善許多，更不需要費心費時去尋找水源。

水利局長宋德仁表示，五湖里南勢湖地區因地勢較高，居民戶數少而分散，且大多為行動不便的年長者，民生用水刻不容緩，因此市府分別於去年、今年各補助金山區公所184萬及100萬，除去年完成150公尺水井、3匹馬力深水馬達，預計3月底開工，花費1個月左右工期設置完成2英吋HDPE配水管線2371公尺，屆時就可改善長時間降雨不足造成山泉水短缺的情況，輔以抽取乾淨地下水源的方式，提供當地居民更穩定的用水。

宋德仁補充，今年持續進行中的簡易自來水工程包含金山、三峽、雙溪、貢寮、平溪、坪林等高地區，共18案，市府對於因地理環境因素仍無法使用自來水的居民，每年列約5000萬的經費，致力提升自來水普及率極自來水系統的布建。